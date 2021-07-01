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futebol

Multicampeão na base, meia Pedro Oliveira se despede do São Paulo

Após quase nove anos nas equipes inferiores do Tricolor, jogador se despediu do clube nas redes sociais. Pedro conquistou seis títulos jogando no clube do Morumbi...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 11:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O meia Pedro Oliveira se despediu do São Paulo por meio das redes sociais na última quarta-feira (30). O jogador, que estava há 12 anos na base do Tricolor, sai da equipe com seis títulos jogando no clube do Morumbi.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Nas últimas duas temporadas o atleta esteve emprestado ao Louletano, de Portugal, onde atuou por 39 partidas, anotou 9 gols e distribuiu 8 assistências. No Velho Continente, foi eleito o melhor meia sub-21 do Campeonato de Portugal na temporada de 2019/20.
São Paulo sofre com lesões: veja os jogadores que já se machucaram no Tricolor nesta temporada - Hoje se encerra meu ciclo no São Paulo Futebol Clube. Mais do que as vitórias e os títulos, levarei sempre comigo as amizades que fiz e as histórias do tempo de Cotia. Nesses 9 anos de clube, o São Paulo formou não só um jogador, mas sim um homem e por isso serei eternamente GRATO. Infelizmente não realizei o sonho de jogar profissionalmente pelo time que tanto admiro, mas quem sabe no futuro as portas voltem a se abrir. Agora se inicia um novo ciclo e novos desafios, como sempre darei meu máximo dentro de campo e honrarei a camisa que vestir - escreveu o jogador nas redes sociais. Em entrevista ao LANCE! neste mês, Pedro falou sobre a sua trajetória no São Paulo, clube em que elogiou mesmo sem ter a chance de realizar o sonho de atuar profissionalmente.
- Muito boa e importantíssima (passagem no São Paulo). O São Paulo me ajudou a me tornar quem eu sou, não só dentro como fora de campo também. Foram seis anos vitoriosos na base do clube, serei eternamente grato por tudo que aprendi e vivi lá em Cotia - afirmou o jogador.

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