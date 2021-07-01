Multicampeão na base, meia Pedro Oliveira se despede do São Paulo

O meia Pedro Oliveira se despediu do São Paulo por meio das redes sociais na última quarta-feira (30). O jogador, que estava há 12 anos na base do Tricolor, sai da equipe com seis títulos jogando no clube do Morumbi.
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Nas últimas duas temporadas o atleta esteve emprestado ao Louletano, de Portugal, onde atuou por 39 partidas, anotou 9 gols e distribuiu 8 assistências. No Velho Continente, foi eleito o melhor meia sub-21 do Campeonato de Portugal na temporada de 2019/20.
São Paulo sofre com lesões: veja os jogadores que já se machucaram no Tricolor nesta temporada - Hoje se encerra meu ciclo no São Paulo Futebol Clube. Mais do que as vitórias e os títulos, levarei sempre comigo as amizades que fiz e as histórias do tempo de Cotia. Nesses 9 anos de clube, o São Paulo formou não só um jogador, mas sim um homem e por isso serei eternamente GRATO. Infelizmente não realizei o sonho de jogar profissionalmente pelo time que tanto admiro, mas quem sabe no futuro as portas voltem a se abrir. Agora se inicia um novo ciclo e novos desafios, como sempre darei meu máximo dentro de campo e honrarei a camisa que vestir - escreveu o jogador nas redes sociais. Em entrevista ao LANCE! neste mês, Pedro falou sobre a sua trajetória no São Paulo, clube em que elogiou mesmo sem ter a chance de realizar o sonho de atuar profissionalmente.
- Muito boa e importantíssima (passagem no São Paulo). O São Paulo me ajudou a me tornar quem eu sou, não só dentro como fora de campo também. Foram seis anos vitoriosos na base do clube, serei eternamente grato por tudo que aprendi e vivi lá em Cotia - afirmou o jogador.