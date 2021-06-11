Muller Fernandes projeta estreia pelo Central na Série D: ‘A expectativa é a melhor possível’

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Depois de ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Muller Fernandes está liberado para estrear pelo Central. O atacante chegou com expectativas e revelou como está sendo a preparação para a sua estreia que pode ocorrer já no próximo domingo.> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- Minha expectativa para minha estreia é a melhor possível e creio que posso ajudar os meus companheiros. Vamos em busca de um grande resultado em nossos domínios.

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O Central, contudo, não iniciou bem a sua campanha na Série D do Brasileirão. A equipe pernambucana perdeu na primeira rodada para o América-RN por 1 a 0. Apesar do primeiro revés, Muller Fernandes mostrou confiança e otimismo na equipe para temporada.

- Expectativa muito boa, não só a minha, mas de toda Nação Centralina. Queremos nossa classificação primeiramente e consequentemente nosso tão sonhado acesso que sabemos que temos total condições de conseguir esse grande feito.

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Agora, o Central recebe Caucaia no próximo domingo, às 15h, no Lacerdão, em jogo válido pela segunda rodada da Série D do Brasileirão.