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futebol

Müller elogia trabalho de Hansi Flick: 'Crescemos muito desde que assumiu'

Meia-atacante do Bayern de Munique reconhece trabalho do treinador, elogia mudança de postura da equipe, mas diz isso só vale quando ganha: 'Só funciona se ganharmos'...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 17:06

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 17:06

Crédito: SASCHA SCHUERMANN / AFP
Um dos grandes nomes do Bayern de Munique, que conquistou tudo na última temporada, o meia-atacante Thomas Müller elogiou o trabalho do técnico de Hansi Flick. O ex-auxiliar assumiu como interino após a saída de Niko Kovac e mudou completamente a forma da equipe jogar para alcançar a Tríplice Coroa.- Todos foram valorizados, tanto o time, quanto eu, crescemos muito desde que Hansi assumiu. Eu tenho jogado bastante tempo e pude ter muitas boas performances na nossa caminhada, tanto para o título, quanto para ter todo o sucesso que conquistamos como equipe - disse Müller em entrevista ao site da Bundesliga.
O camisa 25 também falou que o comandante bávaro mudou sua forma de jogar e que sua grande fase deve ser creditada a Flick. No entanto, Müller disse que isso só funciona se o time estiver ganhando.
- Hansi teve um papel fundamental nisso, especialmente no meu posicionamento em campo e meu papel na equipe. Temos uma conexão forte, mas isso só funciona se nos mantivermos ganhando como um time e eu continuar tendo boas atuações - concluiu.

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