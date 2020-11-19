Müller elogia trabalho de Hansi Flick: 'Crescemos muito desde que assumiu'

Um dos grandes nomes do Bayern de Munique, que conquistou tudo na última temporada, o meia-atacante Thomas Müller elogiou o trabalho do técnico de Hansi Flick. O ex-auxiliar assumiu como interino após a saída de Niko Kovac e mudou completamente a forma da equipe jogar para alcançar a Tríplice Coroa.- Todos foram valorizados, tanto o time, quanto eu, crescemos muito desde que Hansi assumiu. Eu tenho jogado bastante tempo e pude ter muitas boas performances na nossa caminhada, tanto para o título, quanto para ter todo o sucesso que conquistamos como equipe - disse Müller em entrevista ao site da Bundesliga.