Müller e Lewandowski falam sobre a chance de conquistar o Mundial: 'Completar uma coleção de títulos'

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Dois dos principais nomes do Bayern de Munique, Thomas Müller e Robert Lewandowski não estão cansados de levantar taças. E diante da possibilidade de mais uma conquista no Mundial de Clubes, a dupla do time alemão falou da importância de fazer algo inédito na história do clube: vencer seis campeonatos em um ano.

+ Veja a tabela do Mundial de Clubes- Para nós, é a chance de completar essa coleção de títulos nesse momento - disse Müller em entrevista ao "Esporte Espetacular", da "TV Globo".

Caso os bávaros confirmem o favoritismo, a equipe de Hansi Flick repetirá o feito do Barcelona em 2009, que venceu todos os títulos possíveis na ocasião.

+ Força máxima, em busca do tetra e seis títulos em um ano: veja como chega o Bayern para o Mundial​O camisa 25 do Bayern também falou sobre a possibilidade de encarar o Palmeiras na decisão. O jogador, no entanto, afirmou não ter muito conhecimento da equipe alviverde.

- Eu conheço o Palmeiras, o clube, mas não conheço cada jogador, ou como jogam, a situação no Campeonato Brasileiro. Essas informações nós vamos ter nos próximos dias - disse.

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'SABEMOS O QUE PODEMOS FAZER', DIZ LEWANDOWSKIArtilheiro da equipe alemã, Robert Lewandowski pregou cautela antes de entrar em campo, disse que é necessário respeitar todos os adversários, mas disse que o Bayern não vai abdicar de suas características no Qatar.