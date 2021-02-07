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Müller e Lewandowski falam sobre a chance de conquistar o Mundial: 'Completar uma coleção de títulos'

Em entrevista para a 'TV Globo', astros do Bayern de Munique dizem que clube não mudará forma de jogar no Qatar e que não conhecem estilo de jogo do Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 16:18

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 16:18

Crédito: FRANCK FIFE / POOL / AFP
Dois dos principais nomes do Bayern de Munique, Thomas Müller e Robert Lewandowski não estão cansados de levantar taças. E diante da possibilidade de mais uma conquista no Mundial de Clubes, a dupla do time alemão falou da importância de fazer algo inédito na história do clube: vencer seis campeonatos em um ano.
+ Veja a tabela do Mundial de Clubes- Para nós, é a chance de completar essa coleção de títulos nesse momento - disse Müller em entrevista ao "Esporte Espetacular", da "TV Globo".
Caso os bávaros confirmem o favoritismo, a equipe de Hansi Flick repetirá o feito do Barcelona em 2009, que venceu todos os títulos possíveis na ocasião.
+ Força máxima, em busca do tetra e seis títulos em um ano: veja como chega o Bayern para o Mundial​O camisa 25 do Bayern também falou sobre a possibilidade de encarar o Palmeiras na decisão. O jogador, no entanto, afirmou não ter muito conhecimento da equipe alviverde.
- Eu conheço o Palmeiras, o clube, mas não conheço cada jogador, ou como jogam, a situação no Campeonato Brasileiro. Essas informações nós vamos ter nos próximos dias - disse.
+ Pelé prefere CR7! Veja a escolha de 50 personalidades do esporte entre Cristiano Ronaldo e Messi
'SABEMOS O QUE PODEMOS FAZER', DIZ LEWANDOWSKIArtilheiro da equipe alemã, Robert Lewandowski pregou cautela antes de entrar em campo, disse que é necessário respeitar todos os adversários, mas disse que o Bayern não vai abdicar de suas características no Qatar.
- Jogar para frente, atacar nossos adversários. Fazemos isso muito bem, se o adversário fica sob pressão e não sabe o que fazer, podemos roubar a bola e fazer os gols. Precisamos respeitar todo jogo, todo adversário, mas somos fortes e sabemos o que podemos fazer. Se mantivermos o foco e pensarmos no nosso jogo, ele acontece - disse o camisa 9.

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