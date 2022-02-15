Müller, do Bayern de Munique, é alvo de acusação em caso de crueldade contra animais; entenda

Depois de Zouma, que agrediu os próprios gatos de estimação, mais um jogador do futebol europeu virou alvo de um escândalo de crueldade contra animais. Trata-se do meia-atacante Thomas Müller, da seleção alemã e do Bayern de Munique, e da sua esposa, Lisa Müller, segundo informou o jornal "The Sun", da Inglaterra.> Saiba quanto valem as camisas dos principais times brasileirosA organização alemã PETA (Pessoas Pelo Tratamento Ético dos Animais) denunciou os dois por, supostamente, forçar seus cavalos a terem relações sexuais não naturais. Segundo o jornal, o casal, que tem um haras na Alemanha, cobra 200 euros (o que dá mais de R$ 1,1 mil na cotação atual) por dose de sêmen congelado do animal. A situação começou quando D'Avie, um dos cavalos, sofreu uma lesão.