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Müller, do Bayern de Munique, é alvo de acusação em caso de crueldade contra animais; entenda

A organização alemã PETA (Pessoas Pelo Tratamento Ético dos Animais) denunciou Müller e a esposa por, supostamente, forçar seus cavalos a terem relações sexuais não naturais...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 16:11

LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2022 às 16:11
Depois de Zouma, que agrediu os próprios gatos de estimação, mais um jogador do futebol europeu virou alvo de um escândalo de crueldade contra animais. Trata-se do meia-atacante Thomas Müller, da seleção alemã e do Bayern de Munique, e da sua esposa, Lisa Müller, segundo informou o jornal "The Sun", da Inglaterra.> Saiba quanto valem as camisas dos principais times brasileirosA organização alemã PETA (Pessoas Pelo Tratamento Ético dos Animais) denunciou os dois por, supostamente, forçar seus cavalos a terem relações sexuais não naturais. Segundo o jornal, o casal, que tem um haras na Alemanha, cobra 200 euros (o que dá mais de R$ 1,1 mil na cotação atual) por dose de sêmen congelado do animal. A situação começou quando D'Avie, um dos cavalos, sofreu uma lesão.
- Infelizmente, temos más notícias. Nosso D'Avie favorito não estará disponível nos próximos meses. Infelizmente, ele escorregou durante uma tentativa de teste para se preparar para a época de reprodução e caiu dramaticamente de lado. Ele sofreu uma lesão na área do casco e precisará descansar completamente nos próximos meses - informou o perfil do haras.
Contudo, a porta-voz da organização, Jana Hoger, destacou que a lesão do cavalo ocorreu justamente pelas práticas sexuais excessivas para se obter o sêmen do animal.
- É horrível que os amantes de cavalos forcem seus animais a praticar atos sexuais para tirar vantagem disso. Os ferimentos sofridos por D’Avie, sob a supervisão de Lisa e Thomas Müller, eram evitáveis e desnecessários.
Crédito: MülleréjogadordoBaterndeMunique(Foto:SASCHASCHUERMANN/AFP

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