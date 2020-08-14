Müller compara goleada imposta no Barcelona com o 7 a 1: 'No Brasil não tivemos tanto domínio'

Crédito: Thomas Müller foi eleito o melhor jogador em campo na goleada sobre o Barça - AFP

A goleada sofrida pelo Barcelona, nesta sexta-feira, para o Bayern de Munique, fez o torcedor brasileiro lembrar de outro vexame histórico: o 7 a 1. Além dos brasileiros, Thomas Müller revelou que também recordou a partida da Copa do Mundo de 2014.

Após a partida, em entrevista à 'Sky Germany', o atacante, que foi eleito o melhor em campo nesta sexta, comparou as duas partida e afirmou que contra o time espanhol o domínio de jogo foi mais 'brutal'.