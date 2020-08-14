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  • Müller compara goleada imposta no Barcelona com o 7 a 1: 'No Brasil não tivemos tanto domínio'
futebol

Müller compara goleada imposta no Barcelona com o 7 a 1: 'No Brasil não tivemos tanto domínio'

Atacante do Bayern acredita que volume de jogo diante do clube catalão foi mais 'brutal'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2020 às 19:38

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 19:38

Crédito: Thomas Müller foi eleito o melhor jogador em campo na goleada sobre o Barça - AFP
A goleada sofrida pelo Barcelona, nesta sexta-feira, para o Bayern de Munique, fez o torcedor brasileiro lembrar de outro vexame histórico: o 7 a 1. Além dos brasileiros, Thomas Müller revelou que também recordou a partida da Copa do Mundo de 2014.
Após a partida, em entrevista à 'Sky Germany', o atacante, que foi eleito o melhor em campo nesta sexta, comparou as duas partida e afirmou que contra o time espanhol o domínio de jogo foi mais 'brutal'.
- É uma noite muito especial. A maneira como jogamos foi muito especial. Durante o 7 a 1 no Brasil, não tivemos tanto domínio. Estávamos bem, é claro, mas essa noite tivemos um domínio brutal - disse Thomas Müller.

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