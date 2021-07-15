Muller, campeão de 94, afirma: 'Neymar está supervalorizado'

Crédito: CARL DE SOUZA / AFP

O ex-jogadorda Seleção Brasileira e campeão da Copa do Mundo de 1994, Muller, criticou Neymar em entrevista ao portal "Tuttomercatoweb". O histórico jogador do São Paulo afirmou que atacante do Paris Saint-Germain não vale o que foi pago por ele.- Neymar está supervalorizado. Não vale todo esse dinheiro que o PSG pagou, pois nunca venceu uma Bola de Ouro. Podemos contar os grandes nos dedos de uma só mão. Cristiano Ronaldo e Messi são porque demonstraram em campo. Neymar está mais valorizado fora do que dentro dos gramados.

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A última temporada foi decepcionante para o brasileiro que, além de ter ficado suspenso de alguns jogos do Campeonato Francês, só conquistou o título da Copa da França. Aos 29 anos, o atleta também viu o seu valor de mercado cair nos últimos meses.