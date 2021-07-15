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futebol

Muller, campeão de 94, afirma: 'Neymar está supervalorizado'

Ex-jogador não considera que o atacante brasileiro esteja no mesmo nível de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo por nunca ter conquistado uma Bola de Ouro...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 09:48

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 09:48
Crédito: CARL DE SOUZA / AFP
O ex-jogadorda Seleção Brasileira e campeão da Copa do Mundo de 1994, Muller, criticou Neymar em entrevista ao portal "Tuttomercatoweb". O histórico jogador do São Paulo afirmou que atacante do Paris Saint-Germain não vale o que foi pago por ele.- Neymar está supervalorizado. Não vale todo esse dinheiro que o PSG pagou, pois nunca venceu uma Bola de Ouro. Podemos contar os grandes nos dedos de uma só mão. Cristiano Ronaldo e Messi são porque demonstraram em campo. Neymar está mais valorizado fora do que dentro dos gramados.
> Veja a tabela da Ligue 1
A última temporada foi decepcionante para o brasileiro que, além de ter ficado suspenso de alguns jogos do Campeonato Francês, só conquistou o título da Copa da França. Aos 29 anos, o atleta também viu o seu valor de mercado cair nos últimos meses.
Apesar dos problemas, Neymar renovou seu contrato com o PSG recentemente e está vinculado ao clube francês até 2025. O camisa 10 segue em busca de conquistar a primeira Champions League da história do conjunto parisino e sonha com o prêmio de melhor jogador da temporada.

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