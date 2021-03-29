Muller abre possibilidade de deixar o Bayern de Munique

Thomas Muller deixou o futuro no Bayern de Munique em aberto. Em entrevista ao “The Times”, o meia-atacante, que é peça chave na equipe dirigida por Hansi-Flick, afirmou que pode deixar o clube caso queira experimentar novos destinos no futebol, como Thiago Alcântara optou pela saída nesta temporada.- Eu não sou preso ao clube. Tenho uma relação especial. Eu amo o Bayern antes de começar a jogar por ele, mas quando há uma situação em que você decide jogar por uma equipe diferente não é nenhuma vergonha ou problema. Como o Thiago.