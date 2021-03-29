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Muller abre possibilidade de deixar o Bayern de Munique

Meia-atacante afirmou que não é um atleta preso ao clube e que não seria um problema deixar a equipe alemã. Atleta de 31 anos tem contrato até 2023...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 11:16

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 11:16
Crédito: Muller é peça chave no time do Bayern de Munique (Marius Becker / POOL / AFP
Thomas Muller deixou o futuro no Bayern de Munique em aberto. Em entrevista ao “The Times”, o meia-atacante, que é peça chave na equipe dirigida por Hansi-Flick, afirmou que pode deixar o clube caso queira experimentar novos destinos no futebol, como Thiago Alcântara optou pela saída nesta temporada.- Eu não sou preso ao clube. Tenho uma relação especial. Eu amo o Bayern antes de começar a jogar por ele, mas quando há uma situação em que você decide jogar por uma equipe diferente não é nenhuma vergonha ou problema. Como o Thiago.
> Veja a tabela da Bundesliga
O alemão tem 571 jogos com a camisa bávara e marcas impressionantes, como 212 gols anotados e 210 assistências distribuídas. Muller já conquistou 27 troféus com a camisa do Bayern, mas está com 31 anos de idade e tem contrato com o clube até 2023. A expectativa é de que o jogador permaneça para a próxima temporada e em 2022 deve decidir seu rumo.

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