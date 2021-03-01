Muito volume, pouca eficiência: veja os números do São Paulo na estreia de Crespo

Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC

O resultado, claro, não foi o esperado. Na estreia de Hernán Crespo no comando técnico do São Paulo, a equipe acabou ficando apenas no empate em 1 a 1 com o Botafogo de Ribeirão Preto, que saiu na frente. Apesar disso, não foi uma atuação de toda ruim.

Mesmo sem a vitória, foi o Tricolor quem mais incomodou no jogo. Foram 20 finalizações contra a meta adversária - sem contar o gol anulado -, a maior marca dos seis primeiros jogos do Paulistão. A pontaria, no entanto, não foi das melhores. Somente nove bolas foram na direção certa e apenas uma terminou na rede.

O volume de jogo foi tanto, que o time de Crespo terminou a partida com impressionantes 74,4% de posse de bola. No entanto, chama a atenção o excesso de cruzamentos tentados: 54. Destes, porém, apenas dez encontraram um são-paulino. Num deles, levantado por Daniel Alves, Pablo ajeitou para Arboleda marcar.

Dani, inclusive, foi um dos mais eficientes na partida. O camisa 10 foi o líder de passes (119), cruzamentos (5) e lançamentos certos (3).

Veja mais números da estreia de Crespo no São Paulo:- Dados do Footstats