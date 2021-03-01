Muito volume, pouca eficiência: veja os números do São Paulo na estreia de Crespo

O resultado, claro, não foi o esperado. Na estreia de Hernán Crespo no comando técnico do São Paulo, a equipe acabou ficando apenas no empate em 1 a 1 com o Botafogo de Ribeirão Preto, que saiu na frente. Apesar disso, não foi uma atuação de toda ruim.
Mesmo sem a vitória, foi o Tricolor quem mais incomodou no jogo. Foram 20 finalizações contra a meta adversária - sem contar o gol anulado -, a maior marca dos seis primeiros jogos do Paulistão. A pontaria, no entanto, não foi das melhores. Somente nove bolas foram na direção certa e apenas uma terminou na rede.
O volume de jogo foi tanto, que o time de Crespo terminou a partida com impressionantes 74,4% de posse de bola. No entanto, chama a atenção o excesso de cruzamentos tentados: 54. Destes, porém, apenas dez encontraram um são-paulino. Num deles, levantado por Daniel Alves, Pablo ajeitou para Arboleda marcar.
Dani, inclusive, foi um dos mais eficientes na partida. O camisa 10 foi o líder de passes (119), cruzamentos (5) e lançamentos certos (3).
Veja mais números da estreia de Crespo no São Paulo:- Dados do Footstats
74,4% de posse de bola542 passes certos45 passes errados9 finalizações certas11 finalizações erradas10 cruzamentos certos44 cruzamentos errados6 viradas de jogo certas1 virada de jogo errada8 desarmes certos6 interceptações certas1 drible certo0 dribles errados