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futebol

'Muito positivo': Vizolli fala sobre seu período no comando do São Paulo

O interino se disse satisfeito com sua passagem, mas lamentou perder a chance de título...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 02:14

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 02:14
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
A vitória do São Paulo por 2 a 1 contra o Flamengo, nesta quinta-feira (25), na última rodada do Brasileirão, marcou não só o final da temporada do Tricolor, mas também o fim da passagem de Marcos Vizolli como treinador interino do São Paulo. A partir desta sexta-feira (26), o argentino Hernán Crespo assume o comando da equipe nos treinamentos e, a partir de domingo (28), nas partidas.Na coletiva após o jogo, Vizolli comentou seu período à frente do São Paulo.Para o interino, a sua passagem como treinador do São Paulo foi 'totalmente positiva', embora alguns episódios negativos tenham acontecido.
- Totalmente positiva. Claro que, se eu falar pra vocês que nós queríamos estar disputando a final e, hoje, queríamos pode ser campão, é sem dúvida uma frustração muito grande pros jogadores.
O treinador disse, também, que a partida contra o lanterna Botafogo, na 37ª rodada, foi responsável por deixar uma imagem negativa do elenco. Ele falou, ainda, sobre o trabalho que foi feito após a derrota, mirando o confronto contra o Flamengo.
- O jogo que nós fizemos contra o Botafogo nos deixou muito em baixa, deixou o grupo em baixa. Então, foram dois dias de muito trabalho, principalmente conversa, com a liderança, e essa liderança, quando eu digo, começa com o Volpi e vai até o Perri que é o outro goleiro, enfim, uma conversa boa, uma conversa positiva, por que a gente precisava reverter essa situação.Após a vitória contra o Flamengo, o Tricolor garantiu a sua classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Vizolli afirmou que a garantia de uma posição no G4 é sinal positivo de sua passagem e uma importante conquista para a próxima temporada.
- Classificando entre os quatro, as nossas trajetórias nos outros campeonatos são mais tranquilas, porque a gente pode passar pro Crespo, agora, uma condição muito mais favorável em relação à tabela, em relação ao momento, e em relação à aquilo que ele pode precisar.
Por fim, Marcos Vizolli fez questão de reafirmar seu momento no comando do São Paulo como bom e, ainda por cima, falar sobre o tratamento que recebeu.
- Muito positivo, saio muito feliz, muito alegre, principalmente por ter sido recebido com carinho, com respeito e, realmente, consegui contribuir com aquilo que conheço de São Paulo futebol clube.

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