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'Muito investimento e pouco futebol', reclamam torcedores em protesto na sede do Atlético-MG

Uma organizada do clube questionou o alto custo do atul time com faixas e cantos pelo atual desempenho da equipe no Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 17:41

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 17:41

Crédito: Um grupo de torcedores questionou a proporção do investimento do Galo na equipe em comparação ao desempenho em campo no Brasileirão-(Reprodução/Instagram
A derrota para o Vasco por 3 a 2, no último sábado, 23 de janeiro, ainda está gerando incômodo entre os torcedores do Atlético-MG.
Um grupo de pessoas ligadas a uma organizada do clube fez um protesto na tarde desta segunda-feira, 25, em frente à sede do clube, no bairro de Lourdes, Zona Sul de BH. Eles estenderam faixas questionando o alto investimento no time em comparação ao resultado em campo.
CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A O Galo é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, com 54 pontos, oito a menos que o Internacional. Caso tivesse derrotado o time carioca, os mineiros poderiam ficar mais perto da liderança, pois ainda tem um jogo a menos em relação ao Colorado, contra o Santos, que será disputado nesta terça-feira, 26, no Mineirão.
Uma das faixas dizia que há “Muito investimento e pouco futebol” do time alvinegro neste campeonato.
A manifestação foi pacífica, sem grandes contratempos e aglomerações. Caso derrote o Peixe, duelo adiado da 28ª rodada, o Galo chegará aos 57 pontos, ficando a cinco dos gaúchos e se mantendo na briga pelo título.

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