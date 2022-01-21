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'Muito feliz em chegar dessa maneira', diz arqueiro do Figueirense após título da Recopa

Paulo Victor estava no banco de reservas no confronto onde o Figueira derrotou o arquirrival Avaí...
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Publicado em 

21 jan 2022 às 14:58

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 14:58

Na noite da última quinta-feira (20), o Figueirense disputou o título da Recopa Catarinense contra o Avaí. O jogo aconteceu na Ressacada, já que o mandante da disputa em jogo único é o campeão estadual, mas quem levou a melhor foi o Alvinegro.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEm um grande jogo da equipe do Figueira, o jogo terminou com vitória da equipe preta e branca pelo placar de 3 a 1 mesmo com o Avaí saindo na frente do marcador.
No elenco do Furacão do Estreito, o goleiro Vítor Hugo chegou, foi relacionado pela primeira vez e já conquistou um título pelo time catarinense, algo que o deixou notoriamente eufórico.
- Muito feliz chegar dessa maneira. Conquistar títulos é o objetivo de todo o jogador e fico contente em participar dessa conquista importante para o clube. Espero que seja uma boa temporada e que consigamos nossos objetivos no ano - afirmou o goleiro que está no clube por empréstimo do Internacional, sua equipe formadora.
O Figueirense retorna a campo na segunda-feira (23) pelo Campeonato Catarinense. A equipe jogará em casa e vai enfrentar a equipe do Joinville, as 19h (de Brasília), fazendo sua estreia no estadual.
Crédito: PatrickFloriani/FFC

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