Muita disciplina! São Paulo é a única equipe sem expulsões no Brasileirão

Crédito: RENATO GIZZI / Photo Premium / LANCEPRESS!

O São Paulo, além de ser líder isolado do Campeonato Brasileiro, pode se orgulhar de mais um feito na competição: o Tricolor é a única equipe que ainda não teve jogadores expulsos. E em uma temporada tão atípica, com desfalques por Covid-19, muitas lesões e maratonas de jogos, isso é uma conquista e tanto que explica a boa fase da equipe.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

O Tricolor é a 13ª equipe que mais comete faltas na competição, com 354 em 22 jogos, uma média de 16 infrações por jogo. A disciplina, principalmente dos jogadores de defesa, chama a atenção. O recordista de cartões amarelos no setor é o lateral-esquerdo Reinaldo, que tomou cinco cartões na competição.Entre os zagueiros, o que mais levou cartão é Diego Costa, com três amarelos. Para se ter uma ideia, o número é o mesmo dos atacantes Brenner e Luciano e menor que o do meia Gabriel Sara, que já recebeu cinco advertências. Já Arboleda, Juanfran e Léo têm dois cartões amarelos cada. Bruno Alves e Tiago Volpi completam a lista dos defensores, com uma advertência cada.

TIMES COM MAIS EXPULSÕES NO BRASILEIRÃO 2020

São Paulo - 0Athletico-PR - 1Atlético-MG - 2Flamengo - 2Fluminense - 2Sport - 3Atlético-GO - 4Bahia - 4Botafogo - 4Goiás - 4Palmeiras - 4RB Bragantino - 4Santos - 4Vasco - 4Ceará - 5Coritiba - 5Fortaleza - 5Grêmio - 6Internacional - 6Corinthians - 7

DISCIPLINA CONTRA A COVID-19 NO SÃO PAULO É DIGNA DE ELOGIOS

Outra questão que mostra o bom planejamento do São Paulo são os tratamentos em relação a Covid-19. Desde que o futebol retornou da pandemia, apenas o volante Tchê Tchê contraiu a doença. Um caso que mostra a preocupação dos médicos do São Paulo foi o de Bruno Alves.

O zagueiro ficou de fora das partidas contra Ceará e Bahia mesmo com os exames para o novo coronavírus derem negativo. Isso porque um parente dele testou positivo. Mesmo em casos de desobediência ao isolamento, como o flagra de Arboleda em uma festa, o Tricolor teve sucesso até aqui no combate as infecções.

Com todas as disciplinas tanto dentro, quanto fora de campo, o São Paulo trilha um bom caminho, que pode resultar em títulos no final da temporada.