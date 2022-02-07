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futebol

'Mudei de chuteira para lesionar os jogadores do Chelsea', lembra Rooney

Ex-jogador contou episódio no novo documentário que será lançado pela 'Amazon Prime'...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 14:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 14:15
Lenda do futebol inglês, o atacante Wayne Rooney ganhou um documentário na 'Amazon Prime'. O filme 'Rooney' estreia na plataforma no próximo dia 11 e já aguçou a curiosidade de torcedores. No trailer divulgado pelo serviço de streaming, o ex-jogador revela que tentou machucar jogadores do Chelsea.+ Senegal vence o Egito nos pênaltis e conquista a Copa Africana de Nações pela primeira vez
- Nesse jogo, fui para o campo com umas chuteiras mais longas e pesadas do que as que costumava usar. Estava cheio de raiva deles porque iam ganhar a liga outra vez. Então mudei as chuteiras com a intenção de lesionar os jogadores do Chelsea - disse Wayne Rooney.
+ Em jogo de seis gols, Barcelona vence o Atlético de Madrid de virada pelo Campeonato Espanhol
A partida em questão citadas pelo ex-atleta ocorreu entre Manchester United e Chelsea, em 2006. Na ocasião, os Blues de José Mourinho precisavam de apenas mais uma vitória contra o rival para se sagrarem bicampeões da Premier League. O jogo terminou em 3 a 0 para os londrinos e Rooney deixou o campo lesionado.
Crédito: RooneyganhoudocumentárionaAmazonPrime(Foto:OliSCARFF/AFP

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