Mudança de planos: Galo empresta Marquinhos para o Botev Plovdiv-BUL após anunciar ida à Áustria

Após anunciar que o atacante Marquinhos iria para o Áustria Viena, da Áustria, o Atlético-MG comunicou que o jogador terá novo destino: o Botev Plovdiv, da Bulgária. O acordo com os búlgaros será até julho de 2022. Se fosse para Áustria Viena, ficaria até junho de 2021. A assessoria do Galo informou que com essa nova situação, Marquinhos, de 21 anos, estendeu seu vínculo com o Atlético até dezembro de 2024.

SIMULE OS JOGOS DAS ÚLTIMAS RODADAS DO BRASILEIRÃO Revelado no Atlético-MG, Marquinhos apareceu no time principal em 2019 e era uma das esperanças do alvinegro para 2020. Todavia,o jogador perdeu espaço no time sob o comando de Jorge Sampaoli, sendo cada vez menos utilizado pelo treinador argentino, o que facilitou a sua saída por empréstimo. Pelo Atlético-MG, Marquinhos fez 28 jogos e um gol, sendo 11 aparições no Brasileirão. Ele não atua desde o empate diante do Ceará, em 2 a 2, na 22ª rodada.