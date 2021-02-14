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Mudança de planos: Galo empresta Marquinhos para o Botev Plovdiv-BUL após anunciar ida à Áustria

O clube comunicou o novo negócio, o aumento do tempo de contrato com o Atlético até 2024 e que o jogador ficará na Bulgária até o julho de 2022...
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Publicado em 

14 fev 2021 às 17:47

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 17:47

Crédito: Marquinhos mudou o seu destino na Europa, mas ainda será emprestado pelo Galo-(Pedro Aleixo/Atlético-MG
Após anunciar que o atacante Marquinhos iria para o Áustria Viena, da Áustria, o Atlético-MG comunicou que o jogador terá novo destino: o Botev Plovdiv, da Bulgária. O acordo com os búlgaros será até julho de 2022. Se fosse para Áustria Viena, ficaria até junho de 2021. A assessoria do Galo informou que com essa nova situação, Marquinhos, de 21 anos, estendeu seu vínculo com o Atlético até dezembro de 2024.
SIMULE OS JOGOS DAS ÚLTIMAS RODADAS DO BRASILEIRÃO Revelado no Atlético-MG, Marquinhos apareceu no time principal em 2019 e era uma das esperanças do alvinegro para 2020. Todavia,o jogador perdeu espaço no time sob o comando de Jorge Sampaoli, sendo cada vez menos utilizado pelo treinador argentino, o que facilitou a sua saída por empréstimo. Pelo Atlético-MG, Marquinhos fez 28 jogos e um gol, sendo 11 aparições no Brasileirão. Ele não atua desde o empate diante do Ceará, em 2 a 2, na 22ª rodada.

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