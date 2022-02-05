MPMG recomenda banimento de organizada do Galo de todos os estádios do Brasil

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) recomendou à Federação Mineira de Futebol (FMF) o banimento da Torcida Organizada Galoucura de estádios de futebol em todo o Brasil pelo período de seis meses. A briga causada pela organizada no jogo entre Brasil e Paraguai, pelas Eliminatórias, na última terça-feira, 1º de fevereiro, gerou a solicitação do MP Mineiro.

O MP quer que a Galoucura fique de fora dos estádios de futebo, não só em Minas Gerais, mas em qualquer arena esportiva no Brasil, para tentar amenizar novos atos de vandalismo e violência. -O MPMG recomendou à FMF o banimento temporário dos estádios de todo o país da Torcida Organizada Galoucura, do Atlético, pelo período de seis meses. A medida foi tomada após o registro de atos de violência ocorridos no jogo entre Brasil e Paraguai, no Mineirão- indicou o órgão estadual.

Na partida no Mineirão, a Polícia Militar teve de intervir na confusão, levando 21 pessoas presas. Entre os briigões, há quatro reconhecidos pelas autoridades. ele foram presos e denunciados por tentativa de homicídio contra dois outros homens. Uma das vítimas segue internada em estado grave, devido a traumatismo craniano.