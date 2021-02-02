MP-SP denuncia 15 torcedores por ataque ao ônibus do São Paulo

De acordo com as informações do UOL, o Ministério Público paulista denunciou 15 torcedores do São Paulo por envolvimento no ataque ao ônibus da equipe no caminho para o Morumbi antes do jogo contra o Coritiba, no dia 23 de janeiro. Dentre estes, 14 foram denunciados por dano qualificado, associação criminosa, lesão corporal, resistência e por causarem tumulto em um evento esportivo.O outro denunciado é um diretor da Torcida Independente, que foi apontado como o possível responsável pelo plano. Ele foi denunciado por associação criminosa, mas não estava presente no local do ataque. A promotoria pede à Justiça que seja tido como um agravante o fato de que os crimes foram cometidos durante a pandemia de Covid-19. O ataque ocorreu numa rua próxima à ponte Eusébio Matoso, durante o trajeto no qual o tricolor se deslocava para o Morumbi para a partida contra o Coritiba. O ônibus foi atacado com pedras e rojões. A polícia encontrou quatro bombas caseiras no local, porém elas não foram utilizadas no ataque. Catorze pessoas foram presas em flagrante, mas nove delas já receberam a libertação no dia seguinte para responderem às acusações em liberdade. Cinco torcedores continuam presos. As autoridades investigam, ainda, a possibilidade de um funcionário do São Paulo ter avisado aos torcedores qual caminho seria feito pelo ônibus, uma vez que, naquele dia, o clube optou por uma rota pouco usual para o trajeto, buscando evitar ataques. Na ocasião, o São Paulo havia sido goleado três dias antes pelo Internacional por 5 a 1 no Morumbi, perdendo a liderança do Brasileiro para o Colorado.