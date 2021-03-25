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futebol

MP do Mandante trava negociação da Globo com dois clubes da Série A

Juventude e Cuiabá ainda não assinaram acordo com a emissora por conta da discordância com o sistema do pay-per-view. Globo pode perder até 108 partidas do Brasileirão...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 09:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 09:10
Crédito: Divulgação/Cuiabá
A Globo ainda não fechou acordo pela transmissão dos jogos de Cuiabá e Juventude para o Campeonato Brasileiro deste ano, segundo informação do "UOL". Por conta da nova MP do Mandante, que pode ser editada pelo presidente Jair Bolsonaro na próxima semana, as duas equipes relutam em aceitar as condições impostas do PPV.A emissora tinha negociações avançadas com os times com relação a transmissão de partidas na TV aberta e na fechada, mas o PPV emperra a conclusão da operação. A estratégia é vista como um risco, uma vez que a Globo pode recuar em relação aos acordos que já existem.
Com a MP do Mandante, os clubes têm um maior poder de barganha e podem negociar os 19 jogos que realizam em casa por conta própria. Cuaiabá e Juventude podem se somar ao Athlético, que também não tem acordo com a maior emissora pelo PPV. Com isso, a Globo deixaria de transmitir 108 confrontos nos canais pagos, o que representa 28% do Brasileirão.

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