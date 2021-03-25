MP do Mandante trava negociação da Globo com dois clubes da Série A

A Globo ainda não fechou acordo pela transmissão dos jogos de Cuiabá e Juventude para o Campeonato Brasileiro deste ano, segundo informação do "UOL". Por conta da nova MP do Mandante, que pode ser editada pelo presidente Jair Bolsonaro na próxima semana, as duas equipes relutam em aceitar as condições impostas do PPV.A emissora tinha negociações avançadas com os times com relação a transmissão de partidas na TV aberta e na fechada, mas o PPV emperra a conclusão da operação. A estratégia é vista como um risco, uma vez que a Globo pode recuar em relação aos acordos que já existem.