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futebol

Mozart valoriza Guarani em revés do CSA

Treinador evitou culpar a sua equipe e valorizou o trabalho do rival que soube anular o time alagoano...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 10:21

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 10:21
Crédito: Mozart analisou derrota do Azulão (Reprodução/Ascom CSA
Na tarde da última terça-feira, o CSA foi até Campinas e acabou derrotado pelo Guarani por 1 a 0, resultado que impôs ao Azulão o quarto jogo sem vitórias na Série B.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Após a partida, o técnico Mozart Santos evitou caçar culpados em seu elenco e valorizou o trabalho do Bugre, que soube anular a sua equipe.
‘Eu vejo mais por méritos do Guarani, eles conseguiram nos marcar muito bem. Tiraram o Geovane do jogo com o meia e acabou que travou um pouco a nossa saída nos primeiros 10, 15 minutos. Quando nós conseguimos construir com o Matheus e o Lucão, o jogo acabou fluindo um pouco mais, não que criássemos muitas situações, mas criamos uma boa com o Bruno Mota num passe que entrou do Matheus no Marco Túlio, aí desenhou uma jogada com o Gabriel, acharam o Bruno e ele finalizou no gol’, declarou.
Com o resultado, o CSA fica estacionado na 11ª colocação do torneio nacional, com 29 pontos.

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