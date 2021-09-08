Mozart valoriza Guarani em revés do CSA

Na tarde da última terça-feira, o CSA foi até Campinas e acabou derrotado pelo Guarani por 1 a 0, resultado que impôs ao Azulão o quarto jogo sem vitórias na Série B.

‘Eu vejo mais por méritos do Guarani, eles conseguiram nos marcar muito bem. Tiraram o Geovane do jogo com o meia e acabou que travou um pouco a nossa saída nos primeiros 10, 15 minutos. Quando nós conseguimos construir com o Matheus e o Lucão, o jogo acabou fluindo um pouco mais, não que criássemos muitas situações, mas criamos uma boa com o Bruno Mota num passe que entrou do Matheus no Marco Túlio, aí desenhou uma jogada com o Gabriel, acharam o Bruno e ele finalizou no gol’, declarou.