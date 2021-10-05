Mozart tem problema para escalar o CSA

Crédito: Mozart precisa definir quem fica com a vaga de Gabriel (Reprodução/Ascom CSA

Na briga para encostar de vez no G-4 da Série B, o CSA tem um desfalque de peso para encarar o Sampaio Corrêa fora de casa.

Por conta do terceiro cartão amarelo, o meia Gabriel está fora de combate e o técnico Mozart Santos precisa estudar o seu elenco.

A tendência é que o experiente Renato Cajá ganhe uma oportunidade. Porém, o estilo de jogo muda completamente, já que o meio-campista costuma cadenciar e dar um passe mais preciso.