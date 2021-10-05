Mozart tem problema para escalar o CSA

Na briga para encostar de vez no G-4 da Série B, o CSA tem um desfalque de peso para encarar o Sampaio Corrêa fora de casa.
Por conta do terceiro cartão amarelo, o meia Gabriel está fora de combate e o técnico Mozart Santos precisa estudar o seu elenco.
A tendência é que o experiente Renato Cajá ganhe uma oportunidade. Porém, o estilo de jogo muda completamente, já que o meio-campista costuma cadenciar e dar um passe mais preciso.
Outra possibilidade é colocar Didira na posição. Assim como Cajá, a dinâmica do atleta não é a mesma que Gabriel. Por outro lado, ele pode potencializar o sistema de criação do Azulão.