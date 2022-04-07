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futebol

Mozart Santos lamenta eliminação do CSA no Campeonato Alagoano

Treinador enxerga que a sua equipe é superior em relação ao rival e agora foca na Série B...
LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2022 às 14:44

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 14:44

Chegou ao fim o sonho do CSA de conquistar mais um título do Campeonato Alagoano. Na noite da última quarta-feira, o Azulão foi eliminado pelo CRB na semifinal, em disputa de pênaltis.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Nos vestiários, o técnico Mozart deixou a mostra a sua irritação com o placar e alfinetou o CRB na comparação de qualidade técnica entre os times.
‘Entendo a insatisfação do torcedor, pode ter certeza que nós estamos bem chateados também e, na minha opinião, nosso time é melhor do que o deles, em todos os sentidos. Fomos melhores no primeiro jogo e fomos melhores no segundo jogo, mas o que vale é o resultado. Então, assim, absorver as críticas de peito aberto, como sempre foi, e nos preparar agora pra o restante do ano, né? Temos a Série B e a Copa do Brasil. O torcedor pode estar insatisfeito, mas tenho certeza que na maioria das vezes ele se sente representado pela nossa equipe, que se entrega ao máximo’, declarou.
Agora, sem a final do Campeonato Alagoano, o CSA foca a sua atenção na disputa da Série B.
Crédito: Reprodução/AscomCSA

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