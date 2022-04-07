Mozart Santos lamenta eliminação do CSA no Campeonato Alagoano

‘Entendo a insatisfação do torcedor, pode ter certeza que nós estamos bem chateados também e, na minha opinião, nosso time é melhor do que o deles, em todos os sentidos. Fomos melhores no primeiro jogo e fomos melhores no segundo jogo, mas o que vale é o resultado. Então, assim, absorver as críticas de peito aberto, como sempre foi, e nos preparar agora pra o restante do ano, né? Temos a Série B e a Copa do Brasil. O torcedor pode estar insatisfeito, mas tenho certeza que na maioria das vezes ele se sente representado pela nossa equipe, que se entrega ao máximo’, declarou.