Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mozart Santos é apresentado como técnico da Chapecoense

Treinador não escondeu a satisfação pela oportunidade e está otimista pelo trabalho...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 17:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2021 às 17:22
Crédito: Márcio Cunha/Chapecoense
Mozart Santos foi apresentado a Chapecoense. Novo comandante do Verdão, o profissional concedeu entrevista coletiva e contou seus planos para o clube.
No bate-papo, o treinador explicou que, nesta reta final do Campeonato Catarinense, não vai mexer na equipe e vai dar sequência ao trabalho de Umberto Louzer.
‘Nesse momento, menos é mais. Vou continuar fazendo o que eles vinham fazendo bem, aproveitar a sessão de treino para implementar alguma ideia minha, mas, principalmente na estrutura do time e nos comportamentos da equipe, mudar o menos possível. (...) vamos ver com o pessoal da fisiologia os jogadores que estão em melhores condições’.
Além disso, explicou que vai tentar ‘elevar’ o nível de atuação da equipe, que na sua visão, já é muito bom.
‘O maior desafio é elevar o nível do time - que já é muito bom - e manter a chama desses jogadores acesa. Normalmente quando você vem de alguma conquista, pode acontecer um certo relaxamento, então é meu trabalho não deixar isso acontecer. Então, nesse primeiro momento, os desafios são esses: conquistar o título estadual, elevar o nível da equipe e mantê-la competitiva, como tem sido até agora’.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados