Mozart Santos é apresentado como técnico da Chapecoense

Crédito: Márcio Cunha/Chapecoense

Mozart Santos foi apresentado a Chapecoense. Novo comandante do Verdão, o profissional concedeu entrevista coletiva e contou seus planos para o clube.

No bate-papo, o treinador explicou que, nesta reta final do Campeonato Catarinense, não vai mexer na equipe e vai dar sequência ao trabalho de Umberto Louzer.

‘Nesse momento, menos é mais. Vou continuar fazendo o que eles vinham fazendo bem, aproveitar a sessão de treino para implementar alguma ideia minha, mas, principalmente na estrutura do time e nos comportamentos da equipe, mudar o menos possível. (...) vamos ver com o pessoal da fisiologia os jogadores que estão em melhores condições’.

Além disso, explicou que vai tentar ‘elevar’ o nível de atuação da equipe, que na sua visão, já é muito bom.