Mozart Santos é apresentado como técnico da Chapecoense

Mozart Santos foi apresentado a Chapecoense. Novo comandante do Verdão, o profissional concedeu entrevista coletiva e contou seus planos para o clube.
No bate-papo, o treinador explicou que, nesta reta final do Campeonato Catarinense, não vai mexer na equipe e vai dar sequência ao trabalho de Umberto Louzer.
‘Nesse momento, menos é mais. Vou continuar fazendo o que eles vinham fazendo bem, aproveitar a sessão de treino para implementar alguma ideia minha, mas, principalmente na estrutura do time e nos comportamentos da equipe, mudar o menos possível. (...) vamos ver com o pessoal da fisiologia os jogadores que estão em melhores condições’.
Além disso, explicou que vai tentar ‘elevar’ o nível de atuação da equipe, que na sua visão, já é muito bom.
‘O maior desafio é elevar o nível do time - que já é muito bom - e manter a chama desses jogadores acesa. Normalmente quando você vem de alguma conquista, pode acontecer um certo relaxamento, então é meu trabalho não deixar isso acontecer. Então, nesse primeiro momento, os desafios são esses: conquistar o título estadual, elevar o nível da equipe e mantê-la competitiva, como tem sido até agora’.