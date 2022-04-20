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futebol

Mozart Santos analisa revés do CSA diante do América-MG

Treinador avaliou o desempenho da sua equipe diante do Coelho, no Rei Pelé...

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 16:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2022 às 16:39
O CSA esperava um jogo equilibrado diante do América-MG pela Copa do Brasil, mas acabou surpreendido em casa com o placar de 3 a 0 para o Coelho.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Na coletiva de imprensa, o técnico Mozart foi claro ao analisar as críticas das arquibancadas e a instabilidade do time após levar o primeiro gol.
'O resultado de hoje foi atípico, a minha equipe não toma muitos gols e acabou que tomamos três em casa. E a insatisfação do torcedor, eu acho natural’, afirmou, antes de completar:
‘Nós fizemos um primeiro tempo muito bom, equilibrado, criamos as nossas oportunidades, quase não concedemos nada pra eles... E aí o jogo mudou depois do primeiro gol. Nós sabíamos que eles eram fortes na bola parada e aí acabamos desestabilizando. Enfim, eu lamento pelo primeiro tempo que nós fizemos e nos 10, 15 minutos do segundo tempo’.
Com o placar, Mozart Santos e CSA precisam vencer por quatro gols de diferença no Independência para classificar. Se vencer por três gols, a classificação será definida nos pênaltis.
Crédito: (MourãoPanda/América-MG

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