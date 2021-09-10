Mozart Santos ainda não venceu no comando do CSA

Crédito: Mozart em sua volta ao CSA (Reprodução/Ascom CSA

Contratado pelo CSA para recuperar o elenco na Série B, o técnico Mozart Santos encontra dificuldade para emplacar no Azulão.

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Em duas partidas sob o seu comando, a equipe fracassou diante do Guarani e ficou no empate contra o Vila Nova.

Os placares deixam uma sensação de frustração na torcida, que esperava o time mais animado com a chegada do novo técnico.

Agora, fica a lição para a sequência da temporada, onde o CSA tem a principal missão que é garantir o acesso.

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