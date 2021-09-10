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futebol

Mozart Santos ainda não venceu no comando do CSA

Treinador fez duas partidas com um empate e uma derrota na Série B...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 20:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2021 às 20:40
Crédito: Mozart em sua volta ao CSA (Reprodução/Ascom CSA
Contratado pelo CSA para recuperar o elenco na Série B, o técnico Mozart Santos encontra dificuldade para emplacar no Azulão.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Em duas partidas sob o seu comando, a equipe fracassou diante do Guarani e ficou no empate contra o Vila Nova.
Os placares deixam uma sensação de frustração na torcida, que esperava o time mais animado com a chegada do novo técnico.
Agora, fica a lição para a sequência da temporada, onde o CSA tem a principal missão que é garantir o acesso.
Calendário
O próximo jogo de Mozart Santos no CSA é no dia 18 de setembro, diante do Londrina, fora de casa.

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