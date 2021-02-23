Mozart prepara retorno dos titulares para o estadual

Crédito: Reprodução/Ascom CSA

Após o empate na estreia do Campeonato Alagoano, onde escalou um time sub-20, o CSA volta a campo pelo estadual na quinta-feira e o técnico Mozart deve colocar em jogo atletas do time principal.

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Ciente que o ano será pesado, o treinador quer dar ritmo ao seu time à medida que os jogos acontecerem e ainda aguarda a chegada de outros atletas para compor o grupo.

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