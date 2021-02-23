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futebol

Mozart prepara retorno dos titulares para o estadual

Após estreia com time sub-20, o Azulão deve contar com o time principal no meio da semana...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 17:14

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 17:14
Crédito: Reprodução/Ascom CSA
Após o empate na estreia do Campeonato Alagoano, onde escalou um time sub-20, o CSA volta a campo pelo estadual na quinta-feira e o técnico Mozart deve colocar em jogo atletas do time principal.
+ Confira o ranking dos clubes brasileiros com mais participações na Libertadores
Ciente que o ano será pesado, o treinador quer dar ritmo ao seu time à medida que os jogos acontecerem e ainda aguarda a chegada de outros atletas para compor o grupo.
+ Flamengo vira favorito para ficar com a taça: veja as contas atualizadas para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão
Outro ponto que ‘força’ Mozart a colocar atletas do time principal é que no fim de semana o Azulão estreia na Copa do Nordeste diante do Treze.

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