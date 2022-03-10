Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mozart lamenta 'comemoração' da torcida do CSA para prejudicar o CRB

Treinador não gostou da festa na arquibancada por conta do empate do Azulão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2022 às 15:46

Publicado em 10 de Março de 2022 às 15:46

A noite da última quarta-feira reservou um momento curioso para o CSA. Azulão empatou com o CSE e o resultado tirou o CRB, maior rival, do G-4 do Campeonato Alagoano.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Nos vestiários, o técnico Mozart não gostou do que ocorreu nas arquibancadas, já que a torcida comemorou o placar que prejudicou o Galo.
‘Eu entendo que a torcida tem a questão da paixão, que é prejudicar o CRB, mas eu não posso ficar satisfeito, e o clube não pode ficar satisfeito. Nós temos que olhar pra frente. Nós temos que almejar chegar no lugar que o Ceará está hoje, que o Fortaleza está hoje, porque temos potencial para chegar nesse lugar. Ficar satisfeito com o empate pra prejudicar o vizinho do lado, eu particularmente não entendo. Fico incomodado e muito insatisfeito, porque a minha equipe tem capacidade pra fazer muito mais’, afirmou.
Com 14 pontos, o CSA está na liderança do Campeonato Alagoano. O CRB é o 5º colocado, com 8 pontos.
Crédito: Reprodução/AscomCSA

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados