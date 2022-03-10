Mozart lamenta 'comemoração' da torcida do CSA para prejudicar o CRB

A noite da última quarta-feira reservou um momento curioso para o CSA. Azulão empatou com o CSE e o resultado tirou o CRB, maior rival, do G-4 do Campeonato Alagoano.
Nos vestiários, o técnico Mozart não gostou do que ocorreu nas arquibancadas, já que a torcida comemorou o placar que prejudicou o Galo.
‘Eu entendo que a torcida tem a questão da paixão, que é prejudicar o CRB, mas eu não posso ficar satisfeito, e o clube não pode ficar satisfeito. Nós temos que olhar pra frente. Nós temos que almejar chegar no lugar que o Ceará está hoje, que o Fortaleza está hoje, porque temos potencial para chegar nesse lugar. Ficar satisfeito com o empate pra prejudicar o vizinho do lado, eu particularmente não entendo. Fico incomodado e muito insatisfeito, porque a minha equipe tem capacidade pra fazer muito mais’, afirmou.
Com 14 pontos, o CSA está na liderança do Campeonato Alagoano. O CRB é o 5º colocado, com 8 pontos.