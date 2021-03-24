Mozart exalta triunfo do CSA em cima do Bahia

A noite de terça-feira foi mágica para o CSA. Diante do Bahia, a equipe de Mozart deu uma grande demonstração de força e conquistou um triunfo por 2 a 0.
Na coletiva, o treinador não escondeu a sua felicidade pelo resultado e exaltou o feito obtido por seus jogadores.
‘Estou bem satisfeito com o desempenho e obviamente com o resultado, mas o nosso desempenho em outros jogos, caso do Treze, foi tão bom quanto hoje. A diferença é que hoje ganhamos e naquele jogo empatamos. Eu, como treinador, tenho que ter um equilíbrio grande para analisar, até entendo a cobrança externa’, afirmou.
Com o triunfo, o Azulão fica momentaneamente na liderança da chave B, com 9 pontos. Na próxima rodada, o CSA encara o Ceará.