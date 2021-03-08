Mozart dispara contra a arbitragem após empate do CSA

Crédito: Reprodução/Ascom CSA

Após o empate diante do Confiança pela Copa do Nordeste, o técnico Mozart saiu cuspindo marimbondos contra a arbitragem de Irinaldo Jorge dos Santos-BA.

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Irritado, o treinador também aproveitou a sua coletiva para citar outras decisões polêmicas, que em sua visão, prejudicaram o CSA.

‘Não foi talvez o melhor dos nossos jogos. Saímos à frente, conseguimos fazer o 2 a 1, mas infelizmente tomamos o empate no final. Não gosto de falar de arbitragem, mas é o segundo jogo em que a arbitragem influencia diretamente' disse o treinador, antes de completar:

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