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futebol

Mozart dispara contra a arbitragem após empate do CSA

Na visão do treinador, o árbitro Irinaldo Jorge dos Santos foi o vilão na igualdade com o Confiança...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 10:18

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 10:18
Crédito: Reprodução/Ascom CSA
Após o empate diante do Confiança pela Copa do Nordeste, o técnico Mozart saiu cuspindo marimbondos contra a arbitragem de Irinaldo Jorge dos Santos-BA.
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Irritado, o treinador também aproveitou a sua coletiva para citar outras decisões polêmicas, que em sua visão, prejudicaram o CSA.
‘Não foi talvez o melhor dos nossos jogos. Saímos à frente, conseguimos fazer o 2 a 1, mas infelizmente tomamos o empate no final. Não gosto de falar de arbitragem, mas é o segundo jogo em que a arbitragem influencia diretamente' disse o treinador, antes de completar:
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‘No primeiro jogo, nós tivemos um pênalti no último minuto e ele não deu. Agora teve a falta do Cristovam que originou o ataque deles e saiu o gol. O Importante é que o nível da competição exige que o nível da arbitragem seja bom também. Nós fomos prejudicados duas vezes e eu me sinto na obrigação de falar alguma coisa’.

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