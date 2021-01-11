Mozart define CSA para jogo importante contra o Paraná

No G4 da Série B, o CSA sabe que cada rodada a partir de agora é importante e o time comandado por Mozart precisa somar pontos se quiser voltar à elite do futebol nacional.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
Nesta terça-feira, o desafio é o Paraná, rival que luta para evitar o rebaixamento. Ciente que vive uma fase melhor que o Tricolor, o Azulão aposta no fator psicológico para fazer outra vítima.
Escalação
No duelo fora de casa, o CSA vai contar com os retornos do zagueiro Rodolfo Filemon e o volante Geovane. Por outro lado, Cléberson, suspenso, e Marquinhos, lesionado, desfalcam o time.
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Confira a provável escalação: Matheus Mendes; Norberto, Rodolfo Filemon, Luciano Castán e Diego Renan; Geovane, Gabriel e Nádson; Rafael Bilu, Rodrigo Pimpão e Paulo Sérgio.