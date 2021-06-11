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Mozart cita elenco forte e não vê necessidade de 'lista enorme' de reforços e não 'corneta' antecessores

Apresentado, o novo treinador do Cruzeiro evitou criticar o trabalho de outros técnicos e diz estar observando o elenco...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2021 às 17:08

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 17:08

O técnico Mozart Santos, o sexto do Cruzeiro em pouco mais de um ano, foi apresentado nesta sexta-feira e fez o protocolar discurso de chegada, falando em observar o elenco e os jogadores que não tiveram chances com Felipe Conceição. Mas, o que chamou a atenção na fala do comandante da Raposa foi que ele não crê que haja necessidade de muitos reforços para o time. Outro ponto de destaque foi não mencionar de forma negativa o trabalho de seus antecessores. Confira nos vídeos da matéria as declarações do técnico do Cruzeiro. Mozart já conheceu o elenco e estreia neste sábado, contra o Goiás, no Mineirão-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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