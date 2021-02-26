Mozart analisa desempenho do CSA em goleada no Alagoano

Crédito: Reprodução/Ascom CSA

O CSA venceu a primeira na temporada 2021. Diante do Jacyobá, o Azulão colocou força máxima em campo e construiu a sua goleada por 4 a 1 na etapa inicial.

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Na coletiva de imprensa, o técnico Mozart avaliou o rendimento da equipe e parabenizou o trabalho coletivo.

‘É óbvio que no primeiro tempo você constrói um placar de 4 a 1, é normal que controle mais o segundo tempo. Foi importante a nossa estreia com vitória, importante a estreia de três jogadores fazendo gol. Gostei também da entrada do Bruno, gostei do rendimento da equipe e, como nós não tínhamos feito nenhum jogo treino, foi importante o desempenho e, principalmente, o resultado’, afirmou.

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