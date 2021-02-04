Moussa Dembélé é o novo caso de Covid-19 no Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid está passando por um pequeno surto de jogadores diagnosticados com Covid-19 em seu elenco. Após Carrasco, Mario Hermoso e João Félix, o recém-contratado Moussa Dembélé também testou positivo para o novo coronavírus nesta quinta-feira e sua estreia terá que ser adiada.Após a saída de Diego Costa, o clube colchonero foi no mercado e acertou a transferência do atleta com o Lyon para compor elenco. O atacante esteve presente na lista dos relacionados do técnico Simeone nos confrontos contra Valencia e Cádiz, mas não teve chances de mostrar seu futebol dentro de campo.