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Moussa Dembélé é o novo caso de Covid-19 no Atlético de Madrid

Atacante francês não conseguiu fazer sua estreia pelo time de Simeone desde que foi contratado. Além do jogador, João Félix, Carrasco e Hermoso também estão com Covid-19...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 08:50

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 08:50

Crédito: Ángel Gutiérrez / Atlético de Madrid
O Atlético de Madrid está passando por um pequeno surto de jogadores diagnosticados com Covid-19 em seu elenco. Após Carrasco, Mario Hermoso e João Félix, o recém-contratado Moussa Dembélé também testou positivo para o novo coronavírus nesta quinta-feira e sua estreia terá que ser adiada.Após a saída de Diego Costa, o clube colchonero foi no mercado e acertou a transferência do atleta com o Lyon para compor elenco. O atacante esteve presente na lista dos relacionados do técnico Simeone nos confrontos contra Valencia e Cádiz, mas não teve chances de mostrar seu futebol dentro de campo.
> Veja a tabela da La Liga
Dembélé se encontra isolado em sua residência e cumprindo os protocolos da La Liga, mas não poderá se juntar ao plantel para os dois próximos confrontos contra o Celta de Vigo e Granada. A expectativa é de que o francês possa se juntar ao elenco na partida diante do Levante caso esteja bem fisicamente.

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