Moussa Dembélé é mais um apontado para o ataque do Barcelona

Crédito: Nicolas Tucat / AFP

Atrás de um atacante para substituir Luis Suárez, o Barcelona já define alvos. O "Mundo Deportivo" adiantou que Lautaro Martínez é a prioridade, mas o jornalista Gianluca Di Marzio garante que os catalães monitoram Moussa Dembélé, do Lyon.

O atacante francês fez uma grande temporada com o Lyon. Ele se destacou na partida contra o Manchester City pela Liga dos Campeões, na qual saiu do jogo e marcou dois gols. O camisa 9 atrai interesse de grandes clubes da Europa.