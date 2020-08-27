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Moussa Dembélé é mais um apontado para o ataque do Barcelona

De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, o jogador do Lyon interessa aos catalães...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 08:59

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 08:59
Crédito: Nicolas Tucat / AFP
Atrás de um atacante para substituir Luis Suárez, o Barcelona já define alvos. O "Mundo Deportivo" adiantou que Lautaro Martínez é a prioridade, mas o jornalista Gianluca Di Marzio garante que os catalães monitoram Moussa Dembélé, do Lyon.
O atacante francês fez uma grande temporada com o Lyon. Ele se destacou na partida contra o Manchester City pela Liga dos Campeões, na qual saiu do jogo e marcou dois gols. O camisa 9 atrai interesse de grandes clubes da Europa.
Henrik Larsson, auxiliar de Ronald Koeman, deve fazer as aproximações com o jogador e seu staff para saber a disponibilidade do atacante em se mudar para o Barcelona.

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