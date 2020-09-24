Mourinho revela que traves em jogo do Tottenham eram 5 centímetros menores: 'Senti algo errado'

O Tottenham visitou a Macedônia para enfrentar o Shkendija, pela 3ª fase de qualificação da Liga Europa, e venceu por 3x1. Porém, um fato curioso chamou atenção antes da partida: as traves. De acordo com José Mourinho, técnico dos Spurs, os gols estavam cinco centímetros menores que o habitual.- Antes do jogo aconteceu uma situação engraçada, porque os meus goleiros me disseram que o gol era pequeno, e eu fui ver, é claro que o gol era pequeno. Os goleiros ficam horas e horas no gol, então eles sabem quando o gol não está nas dimensões corretas. Eu não sou goleiro, mas estou no futebol desde pequeno e sei a distância da minha mão para a trave quando a levanto - disse, em entrevista coletiva após a partida.