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futebol

Mourinho revela que traves em jogo do Tottenham eram 5 centímetros menores: 'Senti algo errado'

Spurs venceram o Shkendija, da Macedônia, por 3x1 na Liga Europa em duelo fora de casa. Na coletiva pós-jogo, treinador disse que foi alertado por goleiros sobre diferença...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 19:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 19:35
Crédito: Mourinho brincou com a altura da trave em rede social (Reprodução/Instagram
O Tottenham visitou a Macedônia para enfrentar o Shkendija, pela 3ª fase de qualificação da Liga Europa, e venceu por 3x1. Porém, um fato curioso chamou atenção antes da partida: as traves. De acordo com José Mourinho, técnico dos Spurs, os gols estavam cinco centímetros menores que o habitual.- Antes do jogo aconteceu uma situação engraçada, porque os meus goleiros me disseram que o gol era pequeno, e eu fui ver, é claro que o gol era pequeno. Os goleiros ficam horas e horas no gol, então eles sabem quando o gol não está nas dimensões corretas. Eu não sou goleiro, mas estou no futebol desde pequeno e sei a distância da minha mão para a trave quando a levanto - disse, em entrevista coletiva após a partida.
Vale lembrar que as balizas têm dimensões estipuladas pela Fifa de 2,44 metros de altura e 7,32 metros de largura. Ao ser avisado e notar a diferença, José Mourinho pediu a troca das traves.
- Senti imediatamente que tinha algo errado. O delegado da Uefa confirmou que estava 5 centímetros mais baixo, pedimos para que as traves fossem trocadas por outra de dimensões corretas - concluiu.
Em rede social, o português brincou com a altura das traves na Tose Proeski Arena: 'Achei que eu tinha crescido, mas o gol estava cinco centímetros menor'.

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