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Mourinho revela choro após susto com Eriksen na Eurocopa

Comandante da Roma afirmou que mal súbito do meio-campista da Dinamarca serviu para mostrar os valores do futebol para o mundo...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 10:34

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 10:34

Crédito: Friedemann Vogel / POOL / AFP
No último domingo, José Mourinho revelou ter chorado por conta do susto sofrido com o mal súbito de Christian Eriksen na partida entre Dinamarca e Finlândia no último sábado. Aos microfones da "talkSPORT", o português afirmou que o caso mostrou os valores do futebol ao mundo.- Eu não paro de pensar sobre o que aconteceu no sábado. O caso foi muito mais importante do que o futebol, mas ao mesmo tempo acredito que os valores do esporte tenham sido mostrados. O amor, a solidariedade, o espírito de família. Não foi apenas sobre sua família, mas sobre a família do futebol. Eu rezei, chorei, mas quantos não fizeram isso? Eu acredito que muitas, pois o futebol une as pessoas.
> Veja a tabela da Eurocopa
Mourinho trabalhou com Eriksen por apenas dois meses assim que assumiu o Tottenham em novembro de 2019. No entanto, o dinamarquês acertou sua transferências para a Inter de Milão em janeiro de 2020.
O camisa 10 da seleção dinamarquesa precisou ser socorrido pelos médicos de sua equipe com desfibrilador. Segundo os responsáveis, o atleta chegou a morrer em campo. No momento, o jogador se recupera em um hospital em Copenhagen.

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