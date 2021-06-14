Mourinho revela choro após susto com Eriksen na Eurocopa

No último domingo, José Mourinho revelou ter chorado por conta do susto sofrido com o mal súbito de Christian Eriksen na partida entre Dinamarca e Finlândia no último sábado. Aos microfones da "talkSPORT", o português afirmou que o caso mostrou os valores do futebol ao mundo.- Eu não paro de pensar sobre o que aconteceu no sábado. O caso foi muito mais importante do que o futebol, mas ao mesmo tempo acredito que os valores do esporte tenham sido mostrados. O amor, a solidariedade, o espírito de família. Não foi apenas sobre sua família, mas sobre a família do futebol. Eu rezei, chorei, mas quantos não fizeram isso? Eu acredito que muitas, pois o futebol une as pessoas.