Mourinho rebate provocação de Özil: 'Quem disse a ele que o Tottenham tem interesse?'

Crédito: Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

Como sempre polêmico, José Mourinho foi questionado sobre a declaração de Mesut Özil, que disse preferir se aposentar ao jogar pelo Tottenham. Em coletiva, o português rebateu o meio-campista do Arsenal.

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- Quem disse a ele que o Tottenham tem interesse em contratá-lo? - questionou o português.Há alguns meses, Özil também deu declarações alfinetando o rival e disse que os Spurs não conquistam nenhum título.