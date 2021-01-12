Mourinho rebate provocação de Özil: 'Quem disse a ele que o Tottenham tem interesse?'

Como sempre polêmico, José Mourinho foi questionado sobre a declaração de Mesut Özil, que disse preferir se aposentar ao jogar pelo Tottenham. Em coletiva, o português rebateu o meio-campista do Arsenal.
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- Quem disse a ele que o Tottenham tem interesse em contratá-lo? - questionou o português.Há alguns meses, Özil também deu declarações alfinetando o rival e disse que os Spurs não conquistam nenhum título.
Atualmente, o alemão vive uma situação delicada no Arsenal. Com contrato até junho, ele não foi inscrito por Mikel Arteta em nenhuma das competições e está sem atuar na temporada. Özil vem mantendo a forma numa academia particular e deve assinar com o Fenerbahçe, da Turquia.