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futebol

Mourinho quer trazer Eriksen de volta ao Tottenham

Meio-campista deixou os Spurs há um ano e não conseguiu se firmar na Inter de Milão. Antonio Conte deve negociar o jogador nesta janela de transferências...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 11:47

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 11:47

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
Tentando melhorar o elenco do Tottenham, José Mourinho tem um velho alvo na mira. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o treinador português quer trazer Christian Eriksen de volta ao clube inglês.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Eriksen deixou o clube há um ano para assinar com a Inter de Milão. Na Itália, porém, o dinamarquês não conseguiu se firmar e soma poucos minutos com Antonio Conte. Diante disso, o meio-campista foi autorizado a sair.Para retornar à Premier League, Eriksen terá que reduzir seus vencimentos. A ideia de José Mourinho é conversar com o dinamarquês para saber se ele tem intenção de voltar ao clube.

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