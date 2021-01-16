Mourinho quer trazer Eriksen de volta ao Tottenham

Tentando melhorar o elenco do Tottenham, José Mourinho tem um velho alvo na mira. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o treinador português quer trazer Christian Eriksen de volta ao clube inglês.

Eriksen deixou o clube há um ano para assinar com a Inter de Milão. Na Itália, porém, o dinamarquês não conseguiu se firmar e soma poucos minutos com Antonio Conte. Diante disso, o meio-campista foi autorizado a sair.Para retornar à Premier League, Eriksen terá que reduzir seus vencimentos. A ideia de José Mourinho é conversar com o dinamarquês para saber se ele tem intenção de voltar ao clube.