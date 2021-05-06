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futebol

Mourinho quer levar jogadores do Tottenham para a Roma

Segundo a imprensa italiana, treinador português já pensa na janela de transferências e em nomes como o de Eric Dier e Hojbjerg para a próxima temporada...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 12:38

LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 12:38
Crédito: AFP
José Mourinho, anunciado esta semana como novo técnico da Roma para a próxima temporada, já pensa na janela de transferências. Segundo o "Corriere dello Sport", o português quer se reunir com dois atletas com quem trabalhou no Tottemham: Eric Dier e Hojbjerg.O comandante acredita que o inglês é um atleta polivalente por atuar tanto como zagueiro, mas também como volante. Além disso, o camisa 15 é visto como uma opção que não deve gerar muitos gastos para a equipe italiana e deve promover uma nova experiência internacional para Dier.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Mourinho também é um grande admirador de Hojbjerg, atleta de 25 anos e que tem muita força física e técnica. No entanto, a situação é um pouco mais complexa por ter contrato com o clube inglês até 2025. O Tottenham só deve definir quem sai e quem fica após a chegada de um novo técnico.
A Roma também está interessada na contratação de Juan Mata, do Manchester United, que termina o contrato com os Diabos Vermelhos ao final da temporada e se tornará um jogador livre. Além do espanhol, Kluivert e Cengiz Under irão retornar de empréstimo.

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