Mourinho quer levar jogadores do Tottenham para a Roma

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José Mourinho, anunciado esta semana como novo técnico da Roma para a próxima temporada, já pensa na janela de transferências. Segundo o "Corriere dello Sport", o português quer se reunir com dois atletas com quem trabalhou no Tottemham: Eric Dier e Hojbjerg.O comandante acredita que o inglês é um atleta polivalente por atuar tanto como zagueiro, mas também como volante. Além disso, o camisa 15 é visto como uma opção que não deve gerar muitos gastos para a equipe italiana e deve promover uma nova experiência internacional para Dier.

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Mourinho também é um grande admirador de Hojbjerg, atleta de 25 anos e que tem muita força física e técnica. No entanto, a situação é um pouco mais complexa por ter contrato com o clube inglês até 2025. O Tottenham só deve definir quem sai e quem fica após a chegada de um novo técnico.