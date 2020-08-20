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futebol

Mourinho quer convencer Bale a voltar para o Tottenham

Treinador dos Spurs queria contar com o galês quando ainda treinava
o Manchester United e agora tem o desejo de contratá-lo novamente...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 12:53

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 12:53

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
José Mourinho, treinador do Tottenham, quer a contratação de Gareth Bale. De acordo com a imprensa britânica, o português já queria ter o atacante quando ainda estava no Manchester United, mas não conseguiu.
Agora, sem chances no Real Madrid, Bale pode deixar o clube merengue. O grande problema para Mourinho é o alto salário do jogador. O galês recebe 15 milhões de euros (cerca de R$ 97 milhões) por temporada e não quer baixar o valor. Mourinho tem a missão de tentar fazer Bale reduzir esse valor. O empresário do jogador disse que ele não sairá de Madrid e o atacante já revelou que gostaria de jogar na MLS.

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