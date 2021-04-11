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futebol

Mourinho quer contratação de Fellaini no Tottenham

Meio-campista belga está nos últimos meses de contrato no futebol chinês. Veterano tem experiência na Premier League por ter jogado no Everton e Manchester United...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 11:23

LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2021 às 11:23
Crédito: AFP
Fellaini pode retornar à Premier League e ser contratado pelo Tottenham de José Mourinho, segundo o "Voetbal 24". O meio-campista belga está nos últimos meses de contrato com o Shandong Luneng, da China, e já atuou sob comando do técnico português no Manchester United.As informações apontam que o acerto está quase fechado para a próxima janela de transferências e que a sua chegada é tratada como prioridade em Londres. Aos 33 anos, o jogador também tem vontade de retornar e reconquistar um espaço na seleção.
> Veja a tabela da Premier League
No entanto, sua contratação depende da permanência de José Mourinho nos Spurs, uma vez que o treinador está pressionado por conta de uma campanha irregular. O Tottenham ocupa o 6º lugar no Campeonato Inglês e pode ficar sem disputar competições europeias na próxima temporada.

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