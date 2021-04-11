Mourinho quer contratação de Fellaini no Tottenham

Fellaini pode retornar à Premier League e ser contratado pelo Tottenham de José Mourinho, segundo o "Voetbal 24". O meio-campista belga está nos últimos meses de contrato com o Shandong Luneng, da China, e já atuou sob comando do técnico português no Manchester United.As informações apontam que o acerto está quase fechado para a próxima janela de transferências e que a sua chegada é tratada como prioridade em Londres. Aos 33 anos, o jogador também tem vontade de retornar e reconquistar um espaço na seleção.