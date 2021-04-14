Mourinho poderá deixar o Tottenham se não levar o clube à Champions e Spurs já têm opção para seu lugar

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Sofrendo muitas críticas no comando do Tottenham, o técnico José Mourinho tem o cargo ameaçado para a próxima temporada. De acordo com a imprensa inglesa, o lusitano poderá ser demitido dos Spurs caso não classifique o clube para a próxima edição da Champions League.

+ Veja a tabela da Premier LeagueSegundo o portal "Sportsmail", o motivo da exigência da direção do Tottenham se deve por causa da condição financeira, agravada pela construção do novo estádio do clube. A arena custou cerca de 1 bilhão de libras (R$ 7,8 bilhões atualmente), e os Spurs precisam do dinheiro da premiação da Champions visto que a renda de bilheteria está comprometida em tempos de pandemia.

Atualmente na sétima colocação do Campeonato Inglês, o Tottenham, que chegou a liderar a competição, tem 49 pontos. A sete rodadas do fim do torneio, o time de Londres está a seis pontos do West Ham, quarto colocado, clube que fecha a zona de classificação para a Champions League.