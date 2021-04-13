Mourinho pode ser substituído por Maurizio Sarri no Tottenham

O Tottenham pode substituir José Mourinho por Maurizio Sarri no comando da equipe para a próxima temporada, segundo a "RAI Sports". O italiano está no topo da lista dos dirigentes dos Spurs, mas nenhuma proposta oficial foi formalizada.O treinador português está ameaçado por conta da má campanha do Tottenham na Premier League. O clube ocupa apenas a 7ª colocação e está com seis pontos a menos que o West Ham, que ocupa a 4ª posição e está garantindo uma vaga na próxima Champions League. Além disso, os londrinos foram eliminados precocemente na Liga Europa pelo Dínamo Zagreb.