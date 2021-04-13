Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mourinho pode ser substituído por Maurizio Sarri no Tottenham

Treinador português está ameaçado no cargo por conta de má campanha na Premier League e eliminação precoce na Liga Europa contra o Dínamo Zagreb...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 13:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2021 às 13:10
Crédito: Sarri teve experiência na Premier League comandando o Chelsea (JONATHAN NACKSTRAND / AFP
O Tottenham pode substituir José Mourinho por Maurizio Sarri no comando da equipe para a próxima temporada, segundo a "RAI Sports". O italiano está no topo da lista dos dirigentes dos Spurs, mas nenhuma proposta oficial foi formalizada.O treinador português está ameaçado por conta da má campanha do Tottenham na Premier League. O clube ocupa apenas a 7ª colocação e está com seis pontos a menos que o West Ham, que ocupa a 4ª posição e está garantindo uma vaga na próxima Champions League. Além disso, os londrinos foram eliminados precocemente na Liga Europa pelo Dínamo Zagreb.
> Veja a tabela da Premier League
Sarri está sem clube desde que deixou a Juventus no final da última temporada para a chegada de Andrea Pirlo. O veterano, que já treinou o Chelsea na Inglaterra e conquistou um título de Europa League com os Blues, também é especulado no Napoli.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois acidentes deixam 5 feridos em Itapemirim e Rio Novo do Sul
Dois acidentes deixam cinco feridos no Sul do ES em menos de 12 horas
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
Vídeo mostra caminhonete atropelando cadela no ES; polícia investiga
Carteira de trabalho digital.
Carteira assinada segue valiosa, mas liberdade de escolha também passou a ser

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados