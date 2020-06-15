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futebol

Mourinho pede Thiago Silva no Tottenham na próxima temporada

Time londrino é mais um a entrar na briga pela contratação sem custos do zagueiro brasileiro que irá deixar o PSG no final da temporada. Arsenal e Everton estão na disputa...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2020 às 14:18

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 14:18

Crédito: AFP / FRANCK FIFE
Apesar do interesse de diversos clubes europeus, o Tottenham, a pedidos de José Mourinho, também se tornou mais um time a tentar a contratação do zagueiro Thiago Silva, de acordo com o “The Sun”. O brasileiro deixará o Paris Saint-Germain ao final da temporada sem custos devido ao fim de seu vínculo com a equipe.
O objetivo dos Spurs é trazer o defensor para substituir Jan Vertonghen, pois o belga está próximo de uma saída também por estar em fim de contrato. Embora Thiago Silva esteja com 35 anos, o atleta segue em forma e considerado um dos melhores zagueiros de sua geração e é titular no time de Thomas Tuchel que briga pelo título da Liga dos Campeões.
Além do Tottenham, Everton e Arsenal também se interessam pelo atleta na Inglaterra, mas rumores também colocam o nome do brasileiro de volta ao Milan. Na atual temporada, o camisa dois participou de 30 jogos, sendo titular em quase todas as partidas, e marcou um gol e deu uma assistência.E MAIS:Arsenal tenta Kluivert em troca com a Roma envolvendo MkhitaryanJadon Sancho está disposto a retornar ao Manchester CityApesar de estar perto de título, Bayern vive polêmica internaBarcelona se interessa por jovem goleiro português do Sporting E MAIS:

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