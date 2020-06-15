Mourinho pede Thiago Silva no Tottenham na próxima temporada

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Apesar do interesse de diversos clubes europeus, o Tottenham, a pedidos de José Mourinho, também se tornou mais um time a tentar a contratação do zagueiro Thiago Silva, de acordo com o “The Sun”. O brasileiro deixará o Paris Saint-Germain ao final da temporada sem custos devido ao fim de seu vínculo com a equipe.

O objetivo dos Spurs é trazer o defensor para substituir Jan Vertonghen, pois o belga está próximo de uma saída também por estar em fim de contrato. Embora Thiago Silva esteja com 35 anos, o atleta segue em forma e considerado um dos melhores zagueiros de sua geração e é titular no time de Thomas Tuchel que briga pelo título da Liga dos Campeões.