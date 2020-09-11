Mourinho pede mais um atacante para equilíbrio no time do Tottenham

Em conferência de imprensa, o técnico José Mourinho confirmou que quer mais um atacante para dar equilíbrio ao elenco, mas que o Tottenham está com dificuldades de atuar neste mercado por conta da falta de músculo financeiro. Apesar dos problemas, o português acredita que irá receber o reforço que deseja, sem citar nomes.
- Preciso de um atacante, mas quero deixar claro que a estrutura do clube está acima de mim. Vamos conseguir um? Sinceramente, creio que sim, para o equilíbrio do plantel. Outro dia, Klopp disse que o Liverpool não é um clube de oligarquias e estados. Somos iguais. Não podemos ir ao mercado e gastar fortunas em jogadores, mas quero deixar claro que estamos encontrando dificuldades para dar um bom equilíbrio a equipe.
Com a lesão de Harry Kane na última temporada, o Tottenham encontrou dificuldades em um setor recheado de pontas, como Lucas Moura, Son, Dele Alli e Bergwijn. A crise financeira imposta pela pandemia da Covid-19 impôs um mercado mais tímido nesta temporada e diversos clubes encontram dificuldades para se movimentar.