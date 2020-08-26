Mourinho pede, e Tottenham vai atrás de destaque do Wolverhampton

Crédito: Divulgação / Site oficial do Wolverhampton

Após ganhar os reforços de Joe Hart e Höjbjerg, o técnico José Mourinho continua querendo novos nomes para o elenco do Tottenham. De acordo com informações da emissora britânica "Sky Sports", o português pediu a contratação do lateral-direito Matt Doherty, do Wolverhampton.Segundo o canal, os londrinos podem concluir a operação por 12 milhões de libras (R$ 88 milhões), apesar de uma proposta oficial ainda não ter sido feita aos Lobos.

Na última temporada, Doherty fez 50 jogos com a camisa do Wolverhampton, incluindo todas as competições. Além de jogar como lateral, o atleta atuou também como zagueiro e meia-direita. Ao todo, o irlandês fez sete gols e deu cinco assistências.