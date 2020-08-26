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Mourinho pede, e Tottenham vai atrás de destaque do Wolverhampton

Matt Doherty, de 28 anos, foi um dos grandes nomes do time de Nuno Espírito Santo...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 14:51

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 14:51
Crédito: Divulgação / Site oficial do Wolverhampton
Após ganhar os reforços de Joe Hart e Höjbjerg, o técnico José Mourinho continua querendo novos nomes para o elenco do Tottenham. De acordo com informações da emissora britânica "Sky Sports", o português pediu a contratação do lateral-direito Matt Doherty, do Wolverhampton.Segundo o canal, os londrinos podem concluir a operação por 12 milhões de libras (R$ 88 milhões), apesar de uma proposta oficial ainda não ter sido feita aos Lobos.
Na última temporada, Doherty fez 50 jogos com a camisa do Wolverhampton, incluindo todas as competições. Além de jogar como lateral, o atleta atuou também como zagueiro e meia-direita. Ao todo, o irlandês fez sete gols e deu cinco assistências.
Atualmente, José Mourinho conta apenas com Aurier no elenco para a função, mas o jogador pode deixar o clube inglês para defender o Milan. O argentino Foyth, zagueiro de origem, também pode atuar no setor.

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