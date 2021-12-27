Mourinho pede, e Roma deve fazer oferta por Bruno Guimarães, do Lyon

Craque do Lyon e da Seleção Brasileira, o meia Bruno Guimarães é alvo da Roma nesta janela de transferências na Europa. De acordo com o jornal 'Gazzetta dello Sport', a equipe italiana, a pedido de José Mourinho, quer comprar o jogador por 30 milhões de euros (R$ 193 milhões).

+ Jorge Jesus está chateado com dirigentes do Flamengo, afirma jornal No entanto, de acordo com o 'Ge.com', apesar do interesse do clube italiano, o Lyon só vai liberar o atleta por no mínimo 45 milhões de euros (R$ 289 milhões). Com contrato até 2024, Bruno Guimarães é um dos grandes destaques do time francês.

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Revelado pelo Osasco Audax e projetado pelo Athletico Paranaense, Bruno Guimarães chegou ao Lyon em 2020 e, desde então, tem brilhado na Europa. Ao todo são 68 jogos, com três gols anotados e sete assistências. O meia também foi medalhista de ouro em Tóquio 2020.