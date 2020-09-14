Mourinho lamenta os problemas que Tottenham passou na pré-temporada

O técnico José Mourinho lamentou a derrota por 1 a 0 do Tottenham, em casa, para o Everton, neste domingo. Mas que o torcedor precisa entender que ocorreram vários empecilhos para o time nesta estreia da Premier League:​- O time não esteve bem fisicamente, faltou intensidade e no segundo tempo fomos muito mal. Mas temos de considerar que tivemos casos positivos de Covid, jogadores obrigados a uma quarentena, outros nas seleções para os Jogos da Nations. nos falta um atacante. Com tudo isso, não podia esperar que o time estivesse em grande forma.O treinador também reclamou da arbitragem: