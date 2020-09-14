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futebol

Mourinho lamenta os problemas que Tottenham passou na pré-temporada

Para o técnico do Tottenham,o time não teve boa preparação por causa dos contratempos relacionados com a forma física dos jogadores e que a derrota para o Everton ilustrou isso...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 21:51

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2020 às 21:51
Crédito: Reprodução
O técnico José Mourinho lamentou a derrota por 1 a 0 do Tottenham, em casa, para o Everton, neste domingo. Mas que o torcedor precisa entender que ocorreram vários empecilhos para o time nesta estreia da Premier League:​- O time não esteve bem fisicamente, faltou intensidade e no segundo tempo fomos muito mal. Mas temos de considerar que tivemos casos positivos de Covid, jogadores obrigados a uma quarentena, outros nas seleções para os Jogos da Nations. nos falta um atacante. Com tudo isso, não podia esperar que o time estivesse em grande forma.O treinador também reclamou da arbitragem:
- Não gostei da minha equipe e não gostei que tantos árbitros na linha lateral permitam uma falta sendo cobrada cinco metros mais à frente. Isto cria uma oportunidade diferente.

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