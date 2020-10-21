Mourinho fala sobre Bale e lembra conquistas na Liga Europa: 'Ganhei duas vezes'

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Na véspera da estreia do Tottenham na Liga Europa, contra o LASK Linz, da Áustria, o técnico dos Spurs, José Mourinho, falou sobre Gareth Bale. O galês, que voltou recentemente ao clube, fez sua estreia último no domingo, mas, segundo o português, não é mais o jogador de anos atrás.- Nenhum jogador é o mesmo em um espaço tão amplo de tempo. Entre 2013 e 2020, estamos a falar de sete anos de diferença, não de meses. Não é uma questão de Gareth Bale, é de todos os jogadores de futebol do mundo - disse Mourinho na entrevista coletiva, que completou:

- Em sete anos, os jogadores de futebol mudam. Às vezes não é para mudar para melhor ou para pior, é apenas para mudar: uma evolução das suas qualidades ou do seu estilo de jogo. Até a sua posição. Claro que não é a mesma coisa, é um jogador de futebol diferente.

Mourinho também falou sobre a Liga Europa, competição que o comandante dos Spurs tem dois títulos na carreira como treinador.