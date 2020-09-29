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futebol

Mourinho fala sobre adaptação de Bale ao Tottenham: 'Ele está feliz'

Em entrevista antes de partida contra o Chelsea, técnico dos Spurs afirmou que galês está progredindo bem no trabalho com os médicos, embora ainda não tenha condição de jogo...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 15:45

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 15:45
Crédito: Bale está emprestado ao Tottenham pelo Real Madrid por uma temporada (Divulgação/Tottenham
Recém-contratado por empréstimo pelo Tottenham após todo o mal-estar com o Real Madrid, Gareth Bale está feliz por ter voltado ao clube que defendeu entre 2007 e 2013. Quem diz isso é José Mourinho, técnico do time londrino, que deu suas impressões sobre o galês até agora:- Dá para ver que ele está feliz, é fácil ver isso. Está muito contente e a felicidade é importante na vida e no futebol. (...) Ainda não está pronto para jogar, mas está trabalhando muito bem com os médicos, o que me faz confiar que, quando ele voltar, teremos o jogador que ele é - disse Mourinho a 'Dazn', antes da partida dos Spurs contra o Chelsea, pela Copa da Liga Inglesa.
Mourinho também lembrou que tentou a contratação de Bale em 2012, mas não pôde concluir o negócio porque a chegada de Luka Modric estava mais adiantada. E afirmou que torce para que 'todos estejam felizes no fim da atual temporada' e para que o galês possa ser contratado.
- Não falei com Zinedine (Zidane), mas imagino que ele está feliz com sua saída, nós estamos felizes com sua chegada e tomara que possamos estar todos felizes no fim da temporada e ele possa ficar - concluiu.
Bale foi contratado por empréstimo de uma temporada, mas ainda não fez a sua estreia pelo clube de Londres. Espera-se que o galês retorne aos gramados em outubro; enquanto isso, ele recupera o condicionamento físico após ter ficado sem jogar no Real Madrid.

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