Mourinho fala sobre adaptação de Bale ao Tottenham: 'Ele está feliz'

Crédito: Bale está emprestado ao Tottenham pelo Real Madrid por uma temporada (Divulgação/Tottenham

Recém-contratado por empréstimo pelo Tottenham após todo o mal-estar com o Real Madrid, Gareth Bale está feliz por ter voltado ao clube que defendeu entre 2007 e 2013. Quem diz isso é José Mourinho, técnico do time londrino, que deu suas impressões sobre o galês até agora:- Dá para ver que ele está feliz, é fácil ver isso. Está muito contente e a felicidade é importante na vida e no futebol. (...) Ainda não está pronto para jogar, mas está trabalhando muito bem com os médicos, o que me faz confiar que, quando ele voltar, teremos o jogador que ele é - disse Mourinho a 'Dazn', antes da partida dos Spurs contra o Chelsea, pela Copa da Liga Inglesa.

Mourinho também lembrou que tentou a contratação de Bale em 2012, mas não pôde concluir o negócio porque a chegada de Luka Modric estava mais adiantada. E afirmou que torce para que 'todos estejam felizes no fim da atual temporada' e para que o galês possa ser contratado.

- Não falei com Zinedine (Zidane), mas imagino que ele está feliz com sua saída, nós estamos felizes com sua chegada e tomara que possamos estar todos felizes no fim da temporada e ele possa ficar - concluiu.