Mourinho fala após perguntado sobre brasileiro: 'Estou contente com Carlos Vinícius, mas com Kane em campo a história e outra

Nesta quinta-feira, o Tottenham venceu o Dinamo Zagreb com dois gols de Kane, e abriu boa vantagem no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa. No entanto, quem vinha sendo o titular no ataque na competição, era o brasileiro Carlos Vinícius, emprestado aos Spurs pelo Benfica.
> Confira a tabela da Liga EuropaEm entrevista pós-jogo, o técnico José Mourinho comentou porque optou por deixar o atacante brasileiro no banco, mesmo sendo vice-artilheiro da competição. Para o português, embora Carlos Vinícius viva uma boa fase, Harry Kane faz a diferença.
- O Kane faz tudo. Faz o trabalho de centroavante, que é fazer gols, mas trabalha para a equipe. Cria espaço, liga os jogadores e defende. Nos ajuda muito. Tem um número incrível de cortes a cruzamentos. Não podia estar mais contente com ele e também estou com o Carlos Vinícius. Mas, com o Kane no campo a história é outra para nós - disse o treinador dos Spurs.
O treinador comentou, ainda, que o 2 x 0 é um bom resultado, porém, mais um gol seria o ideal. Para José Mourinho, o confronto ainda não está decidido, uma vez que o Tottenham ainda vai jogar a partida de volta na Croácia.
- Acredito que mais um gol para nós refletiria bem o que foi o jogo e colocava-nos numa posição bastante vantajosa. Mas, antes do jogo, se me perguntassem se 2 x 0 era um bom resultado, responderia que sim. Mas só é um bom resultado se fizermos o nosso trabalho na Croácia, onde vamos ter um jogo difícil. Em casa eles se sentem mais confortáveis e não terão nada a perder - completou Mourinho.
Neste domingo, o Tottenham enfrenta o Arsenal, às 13h30 (horário de Brasília), pela 28ª rodada da Premier League.